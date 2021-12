GF VIP è tutto pilotato? Sonia Bruganelli vuota il sacco (Di martedì 28 dicembre 2021) Alcune parole di Sonia Bruganelli durante la puntata del GF VIP non sono passate inosservate. Molti utenti si sono interrogati. Ecco cosa è successo. screen tvNella puntata di ieri sera del GF VIP ci sono state tante sorprese. Dal collegamento con Alex Belli fino all’eliminazione di un nuovo concorrente. Tanti gli argomenti di discussione che hanno acceso la serata. Una serata che non ha escluso colpi di scena, risate e lacrime. Tante dinamiche sono entrate nel vivo. Specialmente il triangolo amoroso che vede protagonisti Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Un triangolo che, a quanto, pare sembra esistere solo a parole. Questo perché Basciano e Sophie sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda. A questo proposito, le parole di Sonia Bruganelli hanno fatto discutere. Parole ... Leggi su chenews (Di martedì 28 dicembre 2021) Alcune parole didurante la puntata del GF VIP non sono passate inosservate. Molti utenti si sono interrogati. Ecco cosa è successo. screen tvNella puntata di ieri sera del GF VIP ci sono state tante sorprese. Dal collegamento con Alex Belli fino all’eliminazione di un nuovo concorrente. Tanti gli argomenti di discussione che hanno acceso la serata. Una serata che non ha escluso colpi di scena, risate e lacrime. Tante dinamiche sono entrate nel vivo. Specialmente il triangolo amoroso che vede protagonisti Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Un triangolo che, a quanto, pare sembra esistere solo a parole. Questo perché Basciano e Sophie sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda. A questo proposito, le parole dihanno fatto discutere. Parole ...

