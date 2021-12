Focolaio covid al Consiglio regionale (Di martedì 28 dicembre 2021) L'Aquila - Focolaio nel Consiglio regionale abruzzese: tre o quattro consiglieri sarebbero risultati positivi al covid tra la giornata di Natale e quella di ieri facendo scattare le misure di prevenzione alla luce del tour de force di commissioni ed assemblea, a partire da oggi, per approvare bilancio e legge di stabilità entro il 31 dicembre ed evitare l'esercizio provvisorio. La seduta ordinaria prevista per questa mattina è stata posticipata al pomeriggio, mentre gli ambienti frequentati dai consiglieri regionali fino al 23 dicembre sono stati sanificati ed i dipendenti che sono stati in contatto, una quindicina, sottoposti a tamponi nell'ambito di uno screening aziendale coperto dal datore di lavoro. Anche i consiglieri regionali hanno effettuato il tampone. Secondo quanto si è appreso, i tre o quattro contagiati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) L'Aquila -nelabruzzese: tre o quattro consiglieri sarebbero risultati positivi altra la giornata di Natale e quella di ieri facendo scattare le misure di prevenzione alla luce del tour de force di commissioni ed assemblea, a partire da oggi, per approvare bilancio e legge di stabilità entro il 31 dicembre ed evitare l'esercizio provvisorio. La seduta ordinaria prevista per questa mattina è stata posticipata al pomeriggio, mentre gli ambienti frequentati dai consiglieri regionali fino al 23 dicembre sono stati sanificati ed i dipendenti che sono stati in contatto, una quindicina, sottoposti a tamponi nell'ambito di uno screening aziendale coperto dal datore di lavoro. Anche i consiglieri regionali hanno effettuato il tampone. Secondo quanto si è appreso, i tre o quattro contagiati ...

