Draghi salvi il turismo e metta mano al Pnrr. L’appello di Lalli (Federturismo)

Leggi su formiche

(Di martedì 28 dicembre 2021) Qualcuno, questa estate, ci aveva creduto davvero. Che il Natale 2021 non sarebbe stato come quello passato, tutto zona rossa e cenoni in stile lockdown, quasi clandestini. E invece no, il canovaccio si è ripetuto anche se non perdelle istituzioni. L’impennata dei contagi, lo spauracchio di Omicron, hanno nei fatti prodotto una sorta di isteria collettiva, tramutatasi in un fiume di quarantene e isolamenti che a loro volta hanno fermato uno dei settori vitali dell’economia nazionale, quelche vale il 13% del Pil. Sì perché tra contagi veri e sospetti il comparto è andato incontro a una valanga di cancellazioni, sull’onda anche delle centinaia di aerei rimasti a terra a causa di piloti e assistenti di volo messi in quarantena. Non può dunque stupire la fotografia arrivata da Confcommercio, la per la quale nell’anno si sono registrati ...