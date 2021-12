Dopo il concerto il direttore d'orchestra in ginocchio: "Annamaria, vuoi sposarmi?" e il Duse si commuove (Di martedì 28 dicembre 2021) "Ci tenevo a rendervi partecipi della creazione di una nuova famiglia. Sperando che non le venga un colpo, io ora mi metto in ginocchio". Il direttore dell'orchestra Senzaspine Matteo Parmeggiani ha scelto la fine del concerto "Bollicine" al teatro Duse di Bologna per chiedere la mano alla flautista Annamaria Di Lauro: un fuoriprogramma eccezionale che ha conquistato l'orchestra e il pubblico Leggi su lastampa (Di martedì 28 dicembre 2021) "Ci tenevo a rendervi partecipi della creazione di una nuova famiglia. Sperando che non le venga un colpo, io ora mi metto in". Ildell'Senzaspine Matteo Parmeggiani ha scelto la fine del"Bollicine" al teatrodi Bologna per chiedere la mano alla flautistaDi Lauro: un fuoriprogramma eccezionale che ha conquistato l'e il pubblico

Ultime Notizie dalla rete : Dopo concerto I venti dischi più belli del 2021 Dopo aver scritto le canzoni per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ed essere ospitato in ... da riempiere le arene quando mai torneremo a riempire gli stadi per assistere a un concerto. Un ...

Stabilizzati i precari del Massimo di Catania, Musumeci: "Un atto di giustizia" ...aggiuntivo di 350 mila euro dopo dieci anni di assenza, lo ha fatto il Comune di Catania con l'utilizzo della tassa di soggiorno per sostenere la promozione della campagna abbonamenti e il concerto ...

Covid, addio eventi a Pordenone: dopo il concerto di Capodanno in piazza, saltano i falò Il Messaggero Veneto Concerto di Capodanno in allegria con gli scatenati della Banda Osiris ROVIGO - C’è un modo migliore per augurare a tutti un buon 2022 se non un concerto-spettacolo della Banda Osiris? Così a Rovigo, sabato alle 17 al Teatro Sociale, a salutare ...

Un concerto di Natale e di beneficenza a Sant’Agostino con la Corale In Voce SASSARI. Serata di beneficenza nella chiesa di Sant’Agostino mercoledì 29 dicembre alle 20,30. Un concerto di natale condito dallo spirito della carità quello organizzato dalla Corale In ...

