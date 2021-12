Denver (Colorado): sparatoria. 3 persone uccise, 4 ferite, ucciso anche l’assalitore (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in Colorado dove un uomo ha aperto il fuoco in diversi posti nell'area di Denver uccidendo tre persone e ferendone altre tre, prima di rimanere lui stesso ucciso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora unanegli Stati Uniti, questa volta indove un uomo ha aperto il fuoco in diversi posti nell'area diuccidendo tree ferendone altre tre, prima di rimanere lui stessoL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Denver Colorado Usa, sparatoria in Colorado: 4 morti e 3 feriti L'uomo è riuscito a fuggire, ma è stato poco dopo localizzato dagli agenti in un sobborgo della città di Denver, Lakewood . Il fuggitivo ha di nuovo aperto il fuoco contro le forze dell'ordine e poi ...

Colorado, sparatoria a Denver: 4 morti tra cui l'aggressore e 3 feriti Quattro persone sono morte e tre sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta in diverse zone della città di Denver. Tragedia in Colorado, in particolare a Denver, dove nel pomeriggio di lunedì 27 dicembre 2021 si è verificata una sparatoria in cui sono morte quattro persone e ne sono state ferite tre. Un ...

Usa, sparatoria in Colorado: 4 morti e tre feriti DENVER - Un uomo ha aperto il fuoco in diverse zone a Denver. Tra le vittime, ci sono due donne. L'aggressore è stato ucciso dalle forze dell'ordine dopo un inseguimento durante il quale è scattato un ...

