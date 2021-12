(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Comincio ad essere favorevole all’, andando avantinon c’è alternativa. Il governo Draghi ha fatto per ora una strategia progressiva che ha funzionato, ora c’è una discussione sull’ma attenti a non creare unasociale”.Carloa Omnibus su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Calenda, 'avanti così no alternative a obbligo vaccinale ma rischio bomba sociale'... - valtaro : #Covid, Calenda: 'Omicron si diffonde molto velocemente: il governo vuole giocare d'anticipo e ...… - CarlaCambareri : Per andare a cene, banchetti e feste avete fatto pure perdere le Elezioni a Roma a Carlo Calenda a Sindaco e adesso… - Signorasinasce : RT @magi149: @Signorasinasce al covid ... si aggiungerà il colera sempre grazie ai 5scellerati, a gualtieri e a calenda che gli ha passato… - magi149 : @Signorasinasce al covid ... si aggiungerà il colera sempre grazie ai 5scellerati, a gualtieri e a calenda che gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calenda

Il Denaro

Seavesse vinto a Roma, sarebbe una figura che metterebbe in seria difficoltà tutto il ... E dovrà affrontare la nuova ondata di- 19. Nell'azione dell'esecutivo, comunque, manca la parte ...Azione discende al 3,5%, Sinistra Italiana è al 2,9%, mentre Italia Viva di Renzi è al 2,7%... "vittima dell'ingiustizia" SONDAGGI POLITICI: I DATI SULContinuiamo il nostro viaggio tra ...Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Comincio ad essere favorevole all’obbligo vaccinale, andando avanti così non c’è alternativa. Il governo Draghi ha fatto per ora una strategia progressiva che ha funzionat ...Lo studio Demos: Lega al terzo posto ma i tre partiti ruotano tutti intorno al 20%. Il M5S si ferma al 16%. Sul virus gli italiani sono realisti: otto su ...