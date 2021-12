"Cosa sta accadendo in Veneto". Boom di contagi, l'orgoglio di Luca Zaia: ecco che cosa c'è dietro (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Veneto ha fatto registrare il nuovo record di casi di Covid in un solo giorno: sono 7.403 e creano preoccupazione in Luca Zaia, uno dei governatori che in questi due anni è stato tra i migliori nella gestione dell'epidemia. “Stiamo registrando molti contagi perché siamo la Regione che fa più tamponi”, ha sottolineato Zaia, che giustamente non ha voluto lanciare alcun tipo di allarmismo. Anzi, ha fatto parlare i numeri per spiegare bene la situazione, che non è delle migliori ma neanche critica grazie al vaccino: “Abbiamo una ospedalizzazione che è un terzo del periodo peggiore: 178 persone in terapia intensiva, delle quali almeno l'80% non vaccinate, mentre nelle corsie abbiamo circa 1.200 pazienti, e uno su due non è vaccinato. Ricordo che i non vaccinati rappresentano solo il 13% della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilha fatto registrare il nuovo record di casi di Covid in un solo giorno: sono 7.403 e creano preoccupazione in, uno dei governatori che in questi due anni è stato tra i migliori nella gestione dell'epidemia. “Stiamo registrando moltiperché siamo la Regione che fa più tamponi”, ha sottolineato, che giustamente non ha voluto lanciare alcun tipo di allarmismo. Anzi, ha fatto parlare i numeri per spiegare bene la situazione, che non è delle migliori ma neanche critica grazie al vaccino: “Abbiamo una ospedalizzazione che è un terzo del periodo peggiore: 178 persone in terapia intensiva, delle quali almeno l'80% non vaccinate, mentre nelle corsie abbiamo circa 1.200 pazienti, e uno su due non è vaccinato. Ricordo che i non vaccinati rappresentano solo il 13% della ...

