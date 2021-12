“Conto corrente bloccato”. L’avviso che sta mandando tutti in panico (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ allarme in Italia in queste ore per un messaggio relativo al blocco del Conto corrente che sta giungendo a parecchi italiani. Ecco di cosa si tratta I clienti di questo istituto bancario si trovano preda dei truffatori che tentano di carpire informazioni personali e dati di accesso al Conto. Migliaia di clienti in allarme. i truffatori L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ allarme in Italia in queste ore per un messaggio relativo al blocco delche sta giungendo a parecchi italiani. Ecco di cosa si tratta I clienti di questo istituto bancario si trovano preda dei truffatori che tentano di carpire informazioni personali e dati di accesso al. Migliaia di clienti in allarme. i truffatori L'articolo proviene da Consumatore.com.

