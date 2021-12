Chiara Ferragni diventa zia | sua sorella Francesca è in dolce attesa

(Di martedì 28 dicembre 2021) La seconda delle tre sorelle ha annunciato la gravidanza con una foto su Instagram insieme al suo fidanzato Riccardo Nicoletti, mentre le bacia il pancino leggermente arrotondato. Immensa la gioia dell'imprenditrice digitale: "Leo e Vitto stanno per avere un cuginetto”. L'articolo proviene da DireDonna.

Francesca, sorella minore (e non influencer) della ben nota, vive da anni una bellissima storia d'amore con Riccardo Nicoletti e ora i due hanno annunciato che diventeranno presto genitori e ...Fedez ehanno annunciato di essere risultati positivi al Covid. Il cantante e la compagna, che avevano programmato alcune attività da fare durante le festività natalizie in compagnia della ...La dedica speciale della sorella Chiara e la torta di patatine fritte del fidanzato Luca Veliz: ecco come festeggia Valentina La dedica speciale della sorella Chiara e la torta di patatine fritte del ...Francesca Ferragni è incinta, aspetta il primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti, 40 anni, con ci sta insieme da circa 10 ...