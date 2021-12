C’è un bonus per tutto, ma non per la salute mentale (Di martedì 28 dicembre 2021) C’è stato il mitologico bonus monopattini, varato dal governo Conte insieme alle agevolazioni per le vacanze e per gli occhiali da vista. Poi è arrivato anche il bonus terme. Nell’ultima Legge di Bilancio, nonostante la riluttanza del premier Draghi, il Movimento 5 Stelle è riuscito a ottenere il Superbonus 110% per le ristrutturazioni delle villette, senza alcun vincolo Isee. Una pioggia di benefici per tutti, o quasi. All’ultimo minuto è saltato l’emendamento alla manovra che prevedeva un bonus per la terapia psicologica. Una beffa, in un momento storico particolarmente delicato. La misura era rivolta a tutti, anche a chi ha avuto problemi psichici legati agli effetti della pandemia. Un’emergenza sempre più pressante che coinvolge giovani e famiglie. Così in Senato è arrivata una proposta bipartisan sottoscritta da ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 dicembre 2021) C’è stato il mitologicomonopattini, varato dal governo Conte insieme alle agevolazioni per le vacanze e per gli occhiali da vista. Poi è arrivato anche ilterme. Nell’ultima Legge di Bilancio, nonostante la riluttanza del premier Draghi, il Movimento 5 Stelle è riuscito a ottenere il Super110% per le ristrutturazioni delle villette, senza alcun vincolo Isee. Una pioggia di benefici per tutti, o quasi. All’ultimo minuto è saltato l’emendamento alla manovra che prevedeva unper la terapia psicologica. Una beffa, in un momento storico particolarmente delicato. La misura era rivolta a tutti, anche a chi ha avuto problemi psichici legati agli effetti della pandemia. Un’emergenza sempre più pressante che coinvolge giovani e famiglie. Così in Senato è arrivata una proposta bipartisan sottoscritta da ...

