Caro energia | Salvini | “Ipotesi nuove proposte in settimana”

ROMA – Il governo potrebbe prendere ulteriori decisioni sul tema dei costi dell'energia anche in settimana. Ad annunciarlo è il leader della Lega Matteo Salvini. "Entro la settimana arriveranno dal governo delle proposte per uscire da questa emergenza", ha detto alla conferenza stampa 'Caro energia, parte dal Nord il grido d'allarme delle imprese'. L'occasione per discuterne potrebbe essere il prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi giovedì 30 dicembre, anche se nulla è ancora deciso. Si farà il punto oggi (28 dicembre) e, probabilmente, si attenderanno gli ultimi dati dell'authority competente in materia (Arera) sulla crescita dei prezzi. Anche da fonti dell'Esecutivo si precisa che allo stato è molto difficile che si riescano a prendere provvedimenti a ...

