Avellino, l’ex DS Pavarese: “Braglia? Infermabile in Serie C. Merita altre categorie” (Di martedì 28 dicembre 2021) L'ex direttore sportivo degli irpini ha commentato il momento positivo della formazione guidata da Braglia che ha raggiunto il terzo posto in classifica alla fine dell'anno solare, soffermandosi anche sul calciomercato invernale dei "lupi" Leggi su mediagol (Di martedì 28 dicembre 2021) L'ex direttore sportivo degli irpini ha commentato il momento positivo della formazione guidata dache ha raggiunto il terzo posto in classifica alla fine dell'anno solare, soffermandosi anche sul calciomercato invernale dei "lupi"

Advertising

Mediagol : Avellino, l’ex DS Pavarese: “Braglia? Infermabile in Serie C. Merita altre categorie” - anteprima24 : ** L'##Avellino prova il colpo da novanta, piace un ex bomber del Benevento ** - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AVELLINO - L'ex presidente Taccone: 'La Salernitana ha una storia importante, non può sparire dal mondo del calcio' htt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AVELLINO - L'ex presidente Taccone: 'La Salernitana ha una storia importante, non può sparire dal mondo del calcio' htt… - sportli26181512 : Taccone: 'Salernitana? Gravina ha fatto errori gravissimi': L'ex presidente dell'Avellino: 'Lotito ha rifiutato 45… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino l’ex Avellino, dall’ex Eliseo a Villa Amendola: ecco la sorveglianza armata contro i vandali Irpinia News