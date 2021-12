Advertising

AnsaSardegna : Atalanta: Lovato va al Cagliari. Formula è quella del prestito, il difensore è già in Sardegna #ANSA - calciomercatogp : Lovato è arrivato a Cagliari! Domattina visite mediche. #lovato #cagliari #atalanta #calciomercato #calciomercatogp - tuttoatalanta : Lovato è arrivato a Cagliari: domani le visite, poi primo allenamento col placet dell'Atalanta… - infoitsport : TMW - Lovato è arrivato a Cagliari: domani le visite, poi il primo allenamento col placet dell'Atalanta - infoitsport : TMW - Lovato è arrivato a Cagliari: domani le visite, poi primo allenamento col placet dell'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Lovato

Matteoè virtualmente un giocatore del Cagliari. Il difensore dell', il cui trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione verrà formalizzato all'apertura della finestra di ...Commenta per primo Tutto fatto per Matteodall'al Cagliari . Come riporta La Gazzetta dello Sport il giocatore domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto.Matteo Lovato e' virtualmente un giocatore del Cagliari. Il difensore dell'Atalanta, il cui trasferimento in prestito secco fino al termine della ...Matteo Lovato è virtualmente un giocatore del Cagliari. Il difensore dell'Atalanta, il cui trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione verrà formalizzato all'apertura della finestra ...