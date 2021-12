Ascolti tv 27 dicembre 2021 | “Cenerentola” batte il Grande Fratello Vip

(Di martedì 28 dicembre 2021)tv: Rai1 ancora davanti a Canale5, ma con un film Non è solo una questione di fiction contro reality, il lunedì sera televisivo è comunque ad appannaggio di Rai1 che, terminata la serie Blanca settimana scorsa con il 25,97% e 5,5 milioni, ieri sera ha vinto la gara deglitv delle reti generaliste grazie al film, che ha fatto il 18,70% e 4,164 milioni d’italiani collegati. Seconda posizione, quindi, per ilVip 6 u Canale5, che ha registrato il 21,49% di share media con 3,423 milioni di telespettatori. Sette giorni fa il reality show aveva raccolto il 20,32% e 3 milioni. Chiude il podio come sempre Report su Rai3 con l’8,83% e 2,016 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva portato a casa il 7,23% e 1,5 ...

Advertising

361_magazine : Gli ascolti di lunedì 27 dicembre #ascoltitv - zazoomblog : Ascolti TV Lunedì 27 Dicembre 2021 - #Ascolti #Lunedì #Dicembre - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentesima puntata: auditel del 28 dicembre, Signorini contro Cenerentola… - infoitcultura : Ascolti Tv ieri lunedì 27 dicembre 2021 Cenerentola 4,2 milioni, GF a 3,4 milioni - infoitcultura : Ascolti tv lunedì 27 dicembre 2021: Cenerentola, GF Vip, Report -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

ieri, 27: Grande Fratello Vip sfida Cenerentola Cos'è andato in onda ieri sera, lunedì 27? Su Rai1 è stato proposto il film Cenerentola mentre su Rai2 si è optato per il ...tv lunedì 272021: il pomeriggio e il preserale Rai Uno " Oggi è un altro giorno: 2.172.000 spettatori e il 14.9% di share; Canale 5 " Love is in the air: 1.835.000 spettatori e il ...Nella serata di ieri, lunedì 27 dicembre 2021, nonostante la debole concorrenza per il GF Vip. è il film di Rai Uno, Cenerentola ...Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentesima puntata: auditel del 28 dicembre 2021, Alfonso Signorini contro Cenerentola su Rai1.