Anche il Portogallo soffre la quarta ondata: massimo giornaliero di positivi al Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) La pandemia avanza Anche in uno dei paesi più virtuosi della Ue. il Paese, che conta circa 10,3 mln di abitanti, ha registrato oltre 1,3 mln di contagi, con 18.909 morti. Il precedente massimo ... Leggi su globalist (Di martedì 28 dicembre 2021) La pandemia avanzain uno dei paesi più virtuosi della Ue. il Paese, che conta circa 10,3 mln di abitanti, ha registrato oltre 1,3 mln di contagi, con 18.909 morti. Il precedente...

Advertising

frarai2003 : RT @martafana: In Portogallo, in farmacia, 5 Ffp2 costano 2,70€. Hanno anche hub tamponi gratis in giro per le città. Così per dire che il… - DanilaCantele : RT @martafana: In Portogallo, in farmacia, 5 Ffp2 costano 2,70€. Hanno anche hub tamponi gratis in giro per le città. Così per dire che il… - Ilaria89965081 : RT @martafana: In Portogallo, in farmacia, 5 Ffp2 costano 2,70€. Hanno anche hub tamponi gratis in giro per le città. Così per dire che il… - Nanoalto : RT @martafana: In Portogallo, in farmacia, 5 Ffp2 costano 2,70€. Hanno anche hub tamponi gratis in giro per le città. Così per dire che il… - dammidamangiare : RT @martafana: In Portogallo, in farmacia, 5 Ffp2 costano 2,70€. Hanno anche hub tamponi gratis in giro per le città. Così per dire che il… -