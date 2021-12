Alessandro Basciano e il dettaglio intimo: lo ha rivelato davanti a tutti (Di martedì 28 dicembre 2021) Alessandro Basciano si lascia andare ad incredibili indiscrezioni: le sue confessioni in Casa GF lasciano davvero senza parole. Alessandro Basciano (fonte youtube)L’ex tentatore di “Temptation Island” Alessandro Basciano, da poche settimane accolto nella Casa del GF VIP, ha riscosso molte attenzioni da parte del pubblico, e non solo… Diverse gieffine si sono infatti interessate al bel ragazzone tatuato, contendendosi le sue attenzioni. In particolare Sophie Codegoni, Jessica Selassiè e Soleil Sorge hanno cercato di fare colpo su di lui, generando piccole folate di invidia tipicamente femminile. LEGGI ANCHE>> Alessandro Basciano non si ferma più, la sta corteggiando senza freni: triangolo pazzesco al GF Vip Basciano, dal canto ... Leggi su specialmag (Di martedì 28 dicembre 2021)si lascia andare ad incredibili indiscrezioni: le sue confessioni in Casa GF lasciano davvero senza parole.(fonte youtube)L’ex tentatore di “Temptation Island”, da poche settimane accolto nella Casa del GF VIP, ha riscosso molte attenzioni da parte del pubblico, e non solo… Diverse gieffine si sono infatti interessate al bel ragazzone tatuato, contendendosi le sue attenzioni. In particolare Sophie Codegoni, Jessica Selassiè e Soleil Sorge hanno cercato di fare colpo su di lui, generando piccole folate di invidia tipicamente femminile. LEGGI ANCHE>>non si ferma più, la sta corteggiando senza freni: triangolo pazzesco al GF Vip, dal canto ...

