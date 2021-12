Alessandro Basciano | Clarissa gli lancia una stoccata Lui sbotta

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Alessandro Basciano sbotta dopo essere stato nominato da Gianmaria Antinolfi #alessandro #basciano… - GiuseppeporroIt : GfVip 6, Gianmaria nomina Alessandro Basciano: lui la prende male e sbotta #gfvip #Alessandrobasciano… - hopeangel365 : CI RISIAMO ANCORA UNA VOLTA #jessica #sophie #basciano #gfvip - infoitcultura : GF Vip 6: Sophie e Jessica si contendono Alessandro Basciano -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

La nomination ricevuta da Gianmaria Antinolfi non è per niente piaciuta ad. Dopo aver mostrato la sua delusione in diretta al Grande Fratello Vip , l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di confrontarsi con l'imprenditore partenopeo per chiarire ...Tra nomination palesi e le classiche che si sono svolte in confessionale, a finire al televoto al termine dell'ultimo appuntamento sono stati, Barù , Eva Grimaldi e Federica ...Gf Vip 6, Alessandro Basciano sbotta dopo essere stato nominato da Gianmaria Antinolfi: “A me ‘ste buffonate non piacciono!” ...Nell’ultima puntata andata in onda su canale 5 del GF Vip, il comportamento di Jessica Selassié non ha convinto molti utenti: la ragazza sembra avere una cotta per Alessandro, ...