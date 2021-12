Adani | Mauro | Collovati e 10 pareri da ascoltare | ' Big | sul mercato muovetevi così'

Advertising

Abbiamo chiesto a dieci persone che conoscono bene il calcio un parere su come si stiano muovendo le grandi della Serie A, su cosa serva loro per migliorare gli organici e su chi possa essere il ...Lele: 'Scamacca alla Juve sarebbe il colpo di gennaio. . Il Napoli deve invece sostituire ... Massimo: 'Penso che Scamacca cambierebbe il destino di tante squadre. L'Inter non deve cedere ...Dieci consigli per fare le carte alla finestra di trasferimenti che sta per aprirsi e cercare di prevedere cosa succederà nei prossimi mesi ..."Inter, occhio al Gasp!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna ...