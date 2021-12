Accelerata del Napoli per un giocatore del Verona: le ultime (Di martedì 28 dicembre 2021) La difesa è sicuramente il reparto su cui il Napoli è tenuto ad agire maggiormente nelle prossime sessioni di calciomercato. Il ds Giuntoli è chiamato ad affondare il colpo su profili possibilmente giovani, di prospettiva e di basso costo, secondo le indicazioni dettate a inizio anno da Aurelio De Laurentiis. Innanzitutto, secondo la Gazzetta dello Sport, il club azzurro può accelerare la trattativa per un difensore dell’Hellas Verona. “Nelle ultime ore si registra una impennata nelle possibilità della trattativa con il Verona per Nicolò Casale, 23 anni, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione dell’Empoli in A. Tornato all’Hellas, ha sommato 18 presenze (14 dall’inizio) in questa annata di A“. “Il Verona sta cercando un suo sostituto, prima di dare l’ok al trasferimento di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) La difesa è sicuramente il reparto su cui ilè tenuto ad agire maggiormente nelle prossime sessioni di calciomercato. Il ds Giuntoli è chiamato ad affondare il colpo su profili possibilmente giovani, di prospettiva e di basso costo, secondo le indicazioni dettate a inizio anno da Aurelio De Laurentiis. Innanzitutto, secondo la Gazzetta dello Sport, il club azzurro può accelerare la trattativa per un difensore dell’Hellas. “Nelleore si registra una impennata nelle possibilità della trattativa con ilper Nicolò Casale, 23 anni, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione dell’Empoli in A. Tornato all’Hellas, ha sommato 18 presenze (14 dall’inizio) in questa annata di A“. “Ilsta cercando un suo sostituto, prima di dare l’ok al trasferimento di ...

