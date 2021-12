Walter Zenga: “Donnarumma diventerà il migliore. La panchina dà molto fastidio” (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex portiere tra le altre dell’Inter, oltre che della Nazionale, Walter Zenga, ha commentato a Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards la situazione di Gianluigi Donnarumma, protagonista assoluto fino a luglio con la vittoria degli Europei e poi finito in panchina al Psg: “Bisogna dare continuità di risultati, ora al PSG non è ancora titolare fisso. Ci arriverà piano piano, quando giocherà sempre in Champions con continuità di rendimento diventerà il migliore in assoluto. Gioca da titolare da quando aveva 16 anni, aveva già 200 presenze in A. Dà molto fastidio, ma deve avere pazienza”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ex portiere tra le altre dell’Inter, oltre che della Nazionale,, ha commentato a Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards la situazione di Gianluigi, protagonista assoluto fino a luglio con la vittoria degli Europei e poi finito inal Psg: “Bisogna dare continuità di risultati, ora al PSG non è ancora titolare fisso. Ci arriverà piano piano, quando giocherà sempre in Champions con continuità di rendimentoilin assoluto. Gioca da titolare da quando aveva 16 anni, aveva già 200 presenze in A. Dà, ma deve avere pazienza”. SportFace.

