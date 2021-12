Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 dicembre 2021)DEL 27 DICEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE; SEMPRE PER INCIDENTE CODE ANCHE SULLA REGIONALE SUBLACENSE AL KM 4 NEI PRESSI DI MARANO EQUO, ANCHE IN QUESTO CASO SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA-TERAMO E PRENESTINA; SULLA STESSATERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN IDREZIONE ...