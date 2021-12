Vaccini | Figliuolo | “Booster dopo 4 mesi dal 10 gennaio” E il Piemonte punta a 50 mila dosi al giorno

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, è tornato indove questa mattina ha visitato l’hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo e ha annunciato che dal 10il, terza dose del vaccino, sarà anticipata a 4dalla seconda dose. “Darà un ulteriore impulso alla campagna; stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron – dice -. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un po’ di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti”. Altra importante sfida quella di gestire i green pass in scadenza, ora che la validità è stata accorciata, come spiega il Governatore delAlberto Cirio : “Dobbiamo convocare 375...

