Una Vita, anticipazioni 28 dicembre: Miguel chiede ad Anabel di diventare sua moglie, ma qualcosa va storto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 28 dicembre: cosa succederà domani? La parte forse più interessante per i telespettatori riguarderà Anabel e Miguel. I due govani convoleranno a nozze? Una Vita, anticipazioni 28 dicembre: Miguel fa la proposta di matrimonio ad Anabel, ma lei temporeggia e … Continua la relazione tra Anabel e Miguel. Il nipote di Sabina e Roberto chiede alla figlia di Marcos di sposarlo, ma lei prende tempo, dicendo al ragazzo di voler prima approfondire la sua conoscenza. Pare che l’avvocato rimarrà spiazzato: acconsentirà, ma poi i due giovani bisticcerano. La Bacigalupe sarà addirittura sul punto di dire addio al fidanzato! Jacinto diventerà cantante? Per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una28: cosa succederà domani? La parte forse più interessante per i telespettatori riguarderà. I due govani convoleranno a nozze? Una28fa la proposta di matrimonio ad, ma lei temporeggia e … Continua la relazione tra. Il nipote di Sabina e Robertoalla figlia di Marcos di sposarlo, ma lei prende tempo, dicendo al ragazzo di voler prima approfondire la sua conoscenza. Pare che l’avvocato rimarrà spiazzato: acconsentirà, ma poi i due giovani bisticcerano. La Bacigalupe sarà addirittura sul punto di dire addio al fidanzato! Jacinto diventerà cantante? Per ...

