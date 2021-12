Una quarantena mini per evitare una paralisi maxi. La mossa del governo (Di lunedì 27 dicembre 2021) A guardare la curva dei positivi, l’impennata è vertiginosa. E, visto che il picco è lontano, tutto lascia pensare che da oggi alle prossime settimane i casi saliranno ancora. Quota 100mila positivi al giorno potrebbe essere raggiunta il mese prossimo: ”Èverosimile”; hadetto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in diretta a Skytg24. Parliamo di cifre mai raggiunte finora, che spaventano di meno grazie all’efficacia dei vaccini. E grazie al fatto che - anche se serve ancora qualche dato per poterlo affermare con inoppugnabile certezza - la variante Omicron, che via via diventerà prevalente in Italia, dovrebbe dare effetti più lievi rispetto alla variante Delta. Ma, e questo ormai è certo, è più contagiosa. Ciò implica non solo un’impennata dei positivi, ma anche un aumento delle persone in quarantena. Il rischio è un lockdown di fatto. Perché i contatti dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) A guardare la curva dei positivi, l’impennata è vertiginosa. E, visto che il picco è lontano, tutto lascia pensare che da oggi alle prossime settimane i casi saliranno ancora. Quota 100mila positivi al giorno potrebbe essere raggiunta il mese prossimo: ”Èverosimile”; hadetto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in diretta a Skytg24. Parliamo di cifre mai raggiunte finora, che spaventano di meno grazie all’efficacia dei vaccini. E grazie al fatto che - anche se serve ancora qualche dato per poterlo affermare con inoppugnabile certezza - la variante Omicron, che via via diventerà prevalente in Italia, dovrebbe dare effetti più lievi rispetto alla variante Delta. Ma, e questo ormai è certo, è più contagiosa. Ciò implica non solo un’impennata dei positivi, ma anche un aumento delle persone in. Il rischio è un lockdown di fatto. Perché i contatti dei ...

