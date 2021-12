Sci alpino, tutto pronto per Lienz, senza Shiffrin le azzurre cercano il colpaccio in gigante (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo la pausa natalizia torna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa a Lienz. Sulle nevi austriache ancora spazio alle discipline tecniche, con in programma un gigante ed uno slalom. I fari, in teoria, dovevano essere puntati su Mikaela Shiffrin, balzata nuovamente al comando della classifica generale in quel di Courchevel, ma la statunitense non sarà della partita, dato che ha annunciato la positività al Covid-19 nelle scorse ore. Sci alpino, Mikaela Shiffrin positiva al Covid-19: “Sto bene ma sono in isolamento, ci rivediamo nel 2022…” Una pista, quella di Lienz, che avrebbe visto sicura protagonista la campionessa americana, che nelle ultime quattro gare sul tracciato austriaco aveva ottenuto tre vittorie (due in slalom) ed un terzo posto. Da una ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo la pausa natalizia torna la Coppa del Mondo femminile di scie lo fa a. Sulle nevi austriache ancora spazio alle discipline tecniche, con in programma uned uno slalom. I fari, in teoria, dovevano essere puntati su Mikaela, balzata nuovamente al comando della classifica generale in quel di Courchevel, ma la statunitense non sarà della partita, dato che ha annunciato la positività al Covid-19 nelle scorse ore. Sci, Mikaelapositiva al Covid-19: “Sto bene ma sono in isolamento, ci rivediamo nel 2022…” Una pista, quella di, che avrebbe visto sicura protagonista la campionessa americana, che nelle ultime quattro gare sul tracciato austriaco aveva ottenuto tre vittorie (due in slalom) ed un terzo posto. Da una ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - OA_Sport : #Sci alpino, tutto pronto per Lienz, senza #Shiffrin le azzurre cercano il colpaccio in gigante - inarteziogio : RT @Eurosport_IT: ?? Anche Shiffrin è risultata positiva al Covid-19. Ti aspettiamo presto in pista Mikaela ?? #EurosportSCI | #COVID19 h… - sportli26181512 : Sci alpino, Mikaela Shiffrin positiva al Covid: 'Sto bene': La campionessa statunitense è risultata positiva al cor… -