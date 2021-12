Scamacca, non solo Juve: c’è anche il Milan. I suoi gol più belli | VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Juventus tiene dritte le antenne per Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il Milan, però rimane sullo sfondo. Ecco i suoi gol più belli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lantus tiene dritte le antenne per Gianlucadel Sassuolo. Il, però rimane sullo sfondo. Ecco igol più

Advertising

EnricoTurcato : Visti dal vivo entrambi (e fa ancora molta differenza). #Vlahovic è già un top attaccante, pronto, forte fisicamen… - Zeno45740934 : Se #DeLigt non vale 150 mln, perché pagarne 40 per un giocatore che non se lo caga nessuno, praticamente uno sconosciuto??? #Scamacca - Cucciolina96251 : RT @OgnissFla: Il fatto che Massimo #Mauro, juventino dentro e fuori, abbia detto che #Scamacca è meglio di #Vlahovic fa capire, sopra ogni… - 93_lorenz : @JimCapsCup Prenderei Jonathan David dal Lille, forte giovane e ancora non seguitissimo dalle big. Lascerei i gioca… - ilnokka : @GattaMario3 Mister Scamacca 40 mln non può essere un tappabuchi,se investi 40 mln su di lui poi in estate non è ch… -