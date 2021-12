Questi sono i migliori spumanti italiani con cui puoi brindare a Capodanno (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Cantina di GQ ha un angolo riservato agli spumanti italiani per i brindisi da Natale a Capodanno, fino alla Befana. Qui trovate una selezione di bottiglie davvero ricche di sorprese, acquistabili anche online. Le bolle tra lago e montagna Cantina Kaltern, Brut Nature Spumante DOC 2016La Cantina di Caldaro riunisce 400 vigneron e comprende 1.100 vigneti che si affacciano sul Lago di Caldaro, e che quindi si arrampicano su per le montagne ad altitudini anche notevoli. I suoli qui farebbero ubriacare qualsiasi geologo, per le loro complesse millenarie varianti. Ma anche chi si occupa di viticoltura qui ha di che giocare con le parcellizzazioni e con la ricerca dei terroir più vocati per ogni vitigno. E allora ecco una selezione a lungo meditata e studiata che ha condotto a creare uno spumante davvero notevole. Uno spumante, per così ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Cantina di GQ ha un angolo riservato agliper i brindisi da Natale a, fino alla Befana. Qui trovate una selezione di bottiglie davvero ricche di sorprese, acquistabili anche online. Le bolle tra lago e montagna Cantina Kaltern, Brut Nature Spumante DOC 2016La Cantina di Caldaro riunisce 400 vigneron e comprende 1.100 vigneti che si affacciano sul Lago di Caldaro, e che quindi si arrampicano su per le montagne ad altitudini anche notevoli. I suoli qui farebbero ubriacare qualsiasi geologo, per le loro complesse millenarie varianti. Ma anche chi si occupa di viticoltura qui ha di che giocare con le parcellizzazioni e con la ricerca dei terroir più vocati per ogni vitigno. E allora ecco una selezione a lungo meditata e studiata che ha condotto a creare uno spumante davvero notevole. Uno spumante, per così ...

