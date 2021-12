Polemiche sul caso Angelo Burzi: «Condanna iniqua». Il pg di Torino: «Non vi fu persecuzione» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Scoppiano le Polemiche sulla tragica morte di Angelo Burzi. L’ex assessore e consigliere regionale, storico esponente di Forza Italia in Piemonte era stato Condannato il 14 dicembre in appello a tre anni nell’inchiesta “Rimborsopoli”. «Siamo scioccati dalla scomparsa di Angelo Burzi. Tra i fondatori di Forza Italia a livello piemontese, per anni è stato un centro di gravità per giovani, e meno giovani, simpatizzanti e militanti, che in lui hanno sempre trovato un punto di riferimento solido e preparato. Anche chi nel nostro partito lo considerava ingombrante, perché sapeva farsi valere con la forza della preparazione e della cocciutaggine, gli riconosceva però l’alta statura politica». Ad affermarlo in una nota il Coordinamento Regionale di Forza Italia in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Scoppiano lesulla tragica morte di. L’ex assessore e consigliere regionale, storico esponente di Forza Italia in Piemonte era statoto il 14 dicembre in appello a tre anni nell’inchiesta “Rimborsopoli”. «Siamo scioccati dalla scomparsa di. Tra i fondatori di Forza Italia a livello piemontese, per anni è stato un centro di gravità per giovani, e meno giovani, simpatizzanti e militanti, che in lui hanno sempre trovato un punto di riferimento solido e preparato. Anche chi nel nostro partito lo considerava ingombrante, perché sapeva farsi valere con la forza della preparazione e della cocciutaggine, gli riconosceva però l’alta statura politica». Ad affermarlo in una nota il Coordinamento Regionale di Forza Italia in ...

