Pnrr: accordo Mef-Cdp, diventa advisor a sostegno della Pa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il ministro dell'economia, Daniele FrancoROMA – Al via la collaborazione fra il ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti sulle iniziative di sostegno alle pubbliche amministrazioni nelle fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'accordo è stato firmato con l'intento, si legge in una nota, di "rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per cogliere le opportunità del Pnrr, accelerare la realizzazione degli investimenti, facilitare il rispetto dei tempi e il conseguimento di obiettivi e traguardi previsti". L'articolo L'Opinionista.

