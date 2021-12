(Di lunedì 27 dicembre 2021) Chenon le mandi a dire è cosa ben nota ed è forse uno tra i tanti motivi per cui il pubblico la ama. Oltre ad averci incantato con le sue storiche hit e la vis comica – che ha sfoggiato al cinema anche nel recente 7 donne e un mistero – l’artista … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VelvetMagIta : Ornella Vanoni la spara grossa su Fedez e Chiara Ferragni #ferragnez #VelvetMag #Velvet - BITCHYFit : Ornella Vanoni tira una frecciatina ai Ferragnez - siciliafeed : 'La vera felicità... Non come i Ferragnez': il post di Ornella Vanoni divide il popolo del web a Natale - COSA'E' s… - ParliamoDiNews : Ornella Vanoni attacca i Ferragnez: `Molto meglio la felicità vera` #ornella #vanoni #attacca #ferragnez #felicità… - melikesheldon : Ornella Vanoni, 80enne che smadonna sul set di un film -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

Da qualche ora è diventato virale il commento su Twitter diche ha detto la sua su personaggi molto noti negli ultimi tempiè una dei personaggi più noti della televisione e spettacolo italiani che con la sua eleganza e classe si ...Lo strano collegamento, illogico, che qualcuno sta facendo sui ...Ornella Vanoni Ferragnez: la cantante, conosciuta per la sua schiettezza, non si trattiene dal commentare un tweet facendo un palese ...Sui social si trova di tutto, anche chi riesce a collegare un tweet alla positività al covid. I particolare si tratta del commento che Ornella Vanoni ha scritto su Twitter sulla serie The Ferragnez "M ...