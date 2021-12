Oltre 40 ricoveri al “San Pio” per covid: due in terapia intensiva e un nuovo decesso (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Numeri da non sottovalutare quelli comunicati dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” attraverso il consueto bollettino giornaliero. Sono 42 le persone ricoverate presso il nosocomio cittadino, 22 sanniti e 20 residenti in altre province. Due pazienti si trovano attualmente presso il reparto di terapia intensiva, 11 presso pneumologia/sub intensiva, 22 presso malattie infettive e 7 presso medicina interna. Si registra, purtroppo, anche un nuovo decesso: a perdere la vita un 79enne di Benevento. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Numeri da non sottovalutare quelli comunicati dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” attraverso il consueto bollettino giornaliero. Sono 42 le persone ricoverate presso il nosocomio cittadino, 22 sanniti e 20 residenti in altre province. Due pazienti si trovano attualmente presso il reparto di, 11 presso pneumologia/sub, 22 presso malattie infettive e 7 presso medicina interna. Si registra, purtroppo, anche un: a perdere la vita un 79enne di Benevento. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

