“Non è il Covid di un anno fa…”. Perché va cambiata strategia sul virus (Di lunedì 27 dicembre 2021) Che il Natale sarebbe stato “diverso” l’avevamo capito dalle norme introdotte dal governo, incapace di vedere i suoi due errori nella gestione dell’epidemia. E lo avevamo capito anche dal martellamento quotidiano che i giornali hanno messo in campo nei giorni che precedevano le feste. Se a Perugia, Milano, Roma e in quasi tutte le città d’Italia le farmacie sono state prese d’assalto per sottoporsi al tampone, un motivo ci sarà. Per Alberto Zagrillo è tutta colpa del “terrorismo giornalistico“, quello che noi da tempo chiamiamo la “liturgia del terrore”. Per Matteo Bassetti invece di un modo errato di “leggere” l’epidemia. Di sicuro, i media soffiano sul fuoco della paura senza ricordare che la maggior parte di chi si imbatte in Sars-CoV-2 non sviluppa sintomi e non vede neppure da lontano una malattia che nel 97,5% dei casi non porta al decesso. Nel suo tweet contro ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Che il Natale sarebbe stato “diverso” l’avevamo capito dalle norme introdotte dal governo, incapace di vedere i suoi due errori nella gestione dell’epidemia. E lo avevamo capito anche dal martellamento quotidiano che i giornali hmesso in campo nei giorni che precedevano le feste. Se a Perugia, Milano, Roma e in quasi tutte le città d’Italia le farmacie sono state prese d’assalto per sottoporsi al tampone, un motivo ci sarà. Per Alberto Zagrillo è tutta colpa del “terrorismo giornalistico“, quello che noi da tempo chiamiamo la “liturgia del terrore”. Per Matteo Bassetti invece di un modo errato di “leggere” l’epidemia. Di sicuro, i media soffiano sul fuoco della paura senza ricordare che la maggior parte di chi si imbatte in Sars-CoV-2 non sviluppa sintomi e non vede neppure da lontano una malattia che nel 97,5% dei casi non porta al decesso. Nel suo tweet contro ...

Advertising

GiovaQuez : Prendiamo la parte di tabella più semplice da comprendere. Il tasso di decesso tra i non vaccinati è di 23,4 per 10… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - ricpuglisi : Essere ossessionati con il Covid non giova alla mente e alla civiltà umane - redblack681 : RT @RItaliaN21: La moglie di Frederic Sinistra: “Non è morto di Covid, basta usarlo per diffondere paura e rivendicare i vaccini”: https://… - marco_ferrario3 : RT @martacagnola: non siete stanchi di battaglie ideologiche sul covid? non avete anche voi semplicemente voglia che finisca? troppo tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Non Covid Capobianchi (ex Spallanzani)/ Scoprì variante 1: 'Corsa non è finita, virus muta' ... Capobianchi fu la prima ad isolare la variante 1 in Italia e tra le prime a ricevere il vaccino anti - Covid nel nostro paese. Roberto Battiston/ "Ora lockdown per i non vaccinati per ridurre morti ...

Logistica boom: sul mare fuochi d'artificio tra noli, utili e shopping Soffre l'industria dei servizi : il mondo delle crociere , nonostante gli sforzi per contenere i costi e sterilizzare gli effetti del Covid - 19, è ormai rassegnato a rinviare di mesi (se non di più) ...

Covid, Battiston: “Boom di contagi impressionante, ora lockdown per i non vaccinati” La Stampa Lotta al Covid, Figliuolo: “Dal 10 gennaio il booster dopo quattro mesi” La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata confermata oggi dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, in visita all ... e 750 mila ...

Controlli anti-Covid: un esercizio chiuso e 25 sanzioni Controlli anti-Covid: un esercizio chiuso e 25 sanzioni ... (gazzettamatin.com) Ne parlano anche altri giornali In totale quindi sono state 6.315 le persone che non sono risultate in regola per poter ...

... Capobianchi fu la prima ad isolare la variante 1 in Italia e tra le prime a ricevere il vaccino anti -nel nostro paese. Roberto Battiston/ "Ora lockdown per ivaccinati per ridurre morti ...Soffre l'industria dei servizi : il mondo delle crociere , nonostante gli sforzi per contenere i costi e sterilizzare gli effetti del- 19, è ormai rassegnato a rinviare di mesi (sedi più) ...La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata confermata oggi dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, in visita all ... e 750 mila ...Controlli anti-Covid: un esercizio chiuso e 25 sanzioni ... (gazzettamatin.com) Ne parlano anche altri giornali In totale quindi sono state 6.315 le persone che non sono risultate in regola per poter ...