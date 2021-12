Marca, Isco va via dal Real Madrid? La Juventus lo punta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Isco si allontana sempre più dal Real Madrid, con Ancelotti che da il via libera alla cessione. Il calciatore spagnolo via già a Gennaio Potrebbe finire già dalla sessione invernale 2022 di calciomercato la sua avventura con i Blancos, con Carlo Ancelotti che non vede più nei propri piani il calciatore spagnolo classe ’92. A L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021)si allontana sempre più dal, con Ancelotti che da il via libera alla cessione. Il calciatore spagnolo via già a Gennaio Potrebbe finire già dalla sessione invernale 2022 di calciomercato la sua avventura con i Blancos, con Carlo Ancelotti che non vede più nei propri piani il calciatore spagnolo classe ’92. A L'articolo

Advertising

sportli26181512 : Real Madrid, due giocatori in uscita a gennaio: Gareth Bale e Isco secondo quanto riferisce Marca sono i due princi… - sportli26181512 : Real Madrid: due big in uscita a gennaio: Secondo Marca Gareth Bale, 32 anni, e Isco, 29 anni, sono in uscita dal R… - RBoutaour : Ancelotti: 'Isco es un tema complicado' - JorgeVRCC : RT @marca: ?? Ancelotti: 'Isco es un tema complicado' - realmadridtves : Ancelotti: 'Isco es un tema complicado' -