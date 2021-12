La Roma vuole soffiarlo al Milan | è duello per il talento francese

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Seguito già da qualche mese da Juventus e, Boubacar Kamara, difensore-centrocampistaclasse 1999 del Marsiglia, sarebbe finito nel mirino di un altro club di Serie A. Boubacar Kamara, mediano del Marsiglia Secondo quanto riportato dal Il Tempo infatti, i giallorossi potrebbero tentare l’assalto al giocatore a gennaio, puntando sugli ottimi rapporti con il Marsiglia (vedi le cessioni in estate di Pau Lopez e Under e quella del 2018 di Kevin Strootman). Kamara, dal canto suo, è molto apprezzato anche da altri club, ed è in scadenza di contratto con l’OM a fine stagione.

