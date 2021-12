I migliori album del 2021 secondo VelvetMag: i vincitori e chi se non i Maneskin (Di lunedì 27 dicembre 2021) Manca solo qualche giorno e purtroppo dovremmo salutare anche quest’anno appena trascorso. Il 2021 è stato un tentativo di ritorno alla normalità, anche se in questi ultimi giorni di festa ci sembra di aver fatto di nuovo un passo indietro dopo tutti i progressi che ci sono stati negli scorsi mesi. Ma di certo per la musica è stato un anno di rinascita. Il lockdown, infatti, ha portato i suoi frutti nel mondo della musica e lo stop forzato dei concerti ha fatto sì che gli artisti si prendessero del tempo per i loro nuovi progetti. Proprio per questo noi di VelvetMag abbiamo pensato di ripercorrere insieme le più grandi uscite discografiche di quest’anno. Tra gli album di maggior successo degli ultimi mesi, infatti, trionfano sicuramente tra i primi posti i Maneskin. Il 2021 possiamo dire che è stato un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 dicembre 2021) Manca solo qualche giorno e purtroppo dovremmo salutare anche quest’anno appena trascorso. Ilè stato un tentativo di ritorno alla normalità, anche se in questi ultimi giorni di festa ci sembra di aver fatto di nuovo un passo indietro dopo tutti i progressi che ci sono stati negli scorsi mesi. Ma di certo per la musica è stato un anno di rinascita. Il lockdown, infatti, ha portato i suoi frutti nel mondo della musica e lo stop forzato dei concerti ha fatto sì che gli artisti si prendessero del tempo per i loro nuovi progetti. Proprio per questo noi diabbiamo pensato di ripercorrere insieme le più grandi uscite discografiche di quest’anno. Tra glidi maggior successo degli ultimi mesi, infatti, trionfano sicuramente tra i primi posti i. Ilpossiamo dire che è stato un ...

Advertising

louisxg91 : RT @SUNSHIN3LOUIS: comunque l'album di Olivia è in assoluto uno dei migliori mai scritti, le canzoni sono letteralmente poesie ed è straord… - fraffereffa : RT @SUNSHIN3LOUIS: comunque l'album di Olivia è in assoluto uno dei migliori mai scritti, le canzoni sono letteralmente poesie ed è straord… - SUNSHIN3LOUIS : comunque l'album di Olivia è in assoluto uno dei migliori mai scritti, le canzoni sono letteralmente poesie ed è st… - artofdionysus : spero di non metterne dieci dei queen ma iniziamo con l'album™. tra le migliori Lei, '39, love of my life, you're m… - ronniehowlett3 : RT @pilloledirock: Il 27 dicembre 1967 Bob Dylan pubblicava il suo ottavo album in studio “John Wesley Harding”. L’album viene considerato… -