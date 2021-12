Globe Soccer Awards | Cristiano Ronaldo miglior marcatore di tutti i tempi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Premio speciale per. L’ex attaccante della Juventus premiato oggi a Dubai aiPoteva mancare un premio per? Il portoghese non ha bisogno di presentazioni: è stato il vincitore di numerosi premi comegiocatore ed è sempre stato un’attrazione da mega star alla cerimonia di premiazione a Dubai ai. Oggi non è a Dubai ma Jorge Mendes ha ritirato per lui il premio didi. L’attaccante portoghese del Manchester United è stato premiato per il numero di gol da record segnati con i club e la Nazionale. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Globe Soccer

ASCOLTA Al portiere italiano Gigio Donnarumma il premio come miglior portiere dell'anno aiAwards 2021 IAwards si tingono di azzurro. Dopo il premio per il difensore Leonardo Bonucci, anche un premio per un'altra roccia difensiva, Gigio Donnarumma. Al portiere ex ...Commenta per primo Leonardo Bonucci è stato premiato come miglior difensore dell'anno all'eventoAwards a Dubai: 'Sono orgoglioso di aver vinto questo premio - ha detto il difensore della Juventus - lo dedico ai miei compagni, ai miei allenatori e alla mia famiglia che mi aiutano e ...Soddisfazione per Leonardo Bonucci, che è stato premiato come miglior difensore centrale dell'annata appena conclusa al Globe Soccer di Dubai. Il centrale azzurro e bianconero ha ...Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è stato eletto miglior portiere ai Globe Soccer ...