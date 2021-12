Globe Soccer Awards 2021 | Bonucci vince il premio ‘Difensore dell’anno’ Donnarumma miglior portiere

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Leonardoildi “Difensore dell’anno” ai. Il centrale bianconero, dunque, batte una folta concorrenza guidata dal compagno di reparto Giorgio Chiellini., salito sul palco di Dubai per ritirare il riconoscimento, si è lasciato andare ad una toccante dedica: “Dedico questoai miei compagni di squadra, ai miei allenatori e alla mia famiglia, che mi aiutano e supportano sempre, in campo e fuori”. Gianluigi, invece, si aggiudica ildell’anno”, che corona una stagione da assoluto protagonista, soprattutto con la maglia della Nazionale italiana. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Globe Soccer

ASCOLTA Il difensore dell'Italia e della Juventus Leonardo Bonucci ha vinto il premio miglior difensore aiAwards 2021 Leonardo Bonucci ha vinto il premio come miglior difensore aiAwards 2021 a Dubai. In lizza c'erano anche il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, Ruben ...ASCOLTA Alexia Putellas, attaccante del Barcellona femminile, ha parlato sul palco deiAwards: le sue dichiarazioni Le parole di Alexia Putellas, nominata attaccante dell'anno del calcio femminile, aiAwards. DICHIARAZIONI - "Grazie a tutti per questi premi. ...Globe Soccer Awards 2021, Bonucci vince il premio 'Difensore dell'anno'. Battuta la concorrenza del compagno Giorgio Chiellini.Il presidente della Federcalcio si è detto, ai microfoni di Sky Sport, ottimista per la cessione della Salernitana entro fine mese ...