GF Vip, Manila rimprovera Lulù che non lava i piatti. La principessa si difende a suon di ‘bugiardino’: «Sto male! Ho le tonsille gonfie e mi sono operata all’occhio» – Video (Di lunedì 27 dicembre 2021) Manila e Lulù - US Endemol Shine Se c’è qualcosa su cui Manila Nazzaro non transige sono i turni delle pulizie. Non a caso anche ieri, nel giorno di Santo Stefano, l’ex Miss Italia si è ritrovata a discutere con Lulù Selassié, colpevole di non averla aiutata a fare i piatti. Incitata da Davide Silvestri, che ha sottolineato che avrebbe potuto votare la principessa invece di un nuovo concorrente per via della sua inosservanza alla turnazione stabilita, Manila ha scelto di ammonire Lulù (“Te lo dico chiaramente, se vuoi stare in questo gruppo devi collaborare“), che ha cercato come sempre di giustificarsi: “Amore, non c’era Giacomo? (…) Amore, io non voglio discutere. Già sto male. sono da stamattina che sto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021)- US Endemol Shine Se c’è qualcosa su cuiNazzaro non transigei turni delle pulizie. Non a caso anche ieri, nel giorno di Santo Stefano, l’ex Miss Italia si è ritrovata a discutere conSelassié, colpevole di non averla aiutata a fare i. Incitata da Davide Silvestri, che ha sottolineato che avrebbe potuto votare lainvece di un nuovo concorrente per via della sua inosservanza alla turnazione stabilita,ha scelto di ammonire(“Te lo dico chiaramente, se vuoi stare in questo gruppo devi collaborare“), che ha cercato come sempre di giustificarsi: “Amore, non c’era Giacomo? (…) Amore, io non voglio discutere. Già sto male.da stamattina che sto ...

Advertising

mickyCREE : RT @MontegrandeS: Manila non ricorda il cognome di Federica. Lei giustamente si espone solo con gente VIP. Come lei. E con la sua carriera… - xharryhug_ : RT @MontegrandeS: Manila non ricorda il cognome di Federica. Lei giustamente si espone solo con gente VIP. Come lei. E con la sua carriera… - IsaeChia : #GfVip 6, Manila Nazzaro in lacrime dopo lo scontro con Clarissa Selassié, Katia Ricciarelli attacca: “Sono tre car… - ROMINA14004373 : RT @MontegrandeS: Manila non ricorda il cognome di Federica. Lei giustamente si espone solo con gente VIP. Come lei. E con la sua carriera… - GVCCILOUIS : RT @MontegrandeS: Manila non ricorda il cognome di Federica. Lei giustamente si espone solo con gente VIP. Come lei. E con la sua carriera… -