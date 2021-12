GF Vip, allarme igienico in casa: cosa ha trovato Gianmaria in confessionale. Tutti scandalizzati (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non è la prima volta che si parla di scarsità di igiene all’interno della casa del Gf Vip. Protagonista dell’ultimo inconveniente è stato Gianmaria Antinolfi, che ha confessato a Giacomo Urtis cosa gli è accaduto di recente. LEGGI ANCHE: –GF Vip, Manila sbotta con Lulù per le pulizie in casa: ‘Sto male’. cosa risponde alle critiche Gianmaria infatti ha avuto un incontro ravvicinato con un topo: “Vado in confessionale, apro la porta e questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso” Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta la casa, poi è uscito fuori”. https://twitter.com/buongiornissim8/status/1475112222384955394Purtroppo non è la prima volta che un topo fa capolino nella casa del ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non è la prima volta che si parla di scarsità di igiene all’interno delladel Gf Vip. Protagonista dell’ultimo inconveniente è statoAntinolfi, che ha confessato a Giacomo Urtisgli è accaduto di recente. LEGGI ANCHE: –GF Vip, Manila sbotta con Lulù per le pulizie in: ‘Sto male’.risponde alle criticheinfatti ha avuto un incontro ravvicinato con un topo: “Vado in, apro la porta e questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso” Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta la, poi è uscito fuori”. https://twitter.com/buongiornissim8/status/1475112222384955394Purtroppo non è la prima volta che un topo fa capolino nelladel ...

