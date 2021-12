GF Vip 6, scoppia la lite tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo (Di lunedì 27 dicembre 2021) A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera, Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo hanno litigato in maniera forte senza un motivo apparente. Sembra infatti che la Caldonazzo abbia detto la sua sul make up un po’ eccessivo della Marini, e tanto è bastato a quest’ultima per inalberarsi. “Tu sei pazza, spero che esci stasera!” ha tuonato a un certo punto la new entry Nathalie, che ha definito la collega “un’esaurita mentale”. Per tutta risposta Valeria ha dichiarato “Dio vede e provvede”, rinfacciando alla show-girl romana di aver fatto tanto per lei in passato e di non aver ricevuto in cambio neanche un minimo di riconoscenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Jessica “lecca” Alessandro Basciano: la reazione ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 dicembre 2021) A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera,hanno litigato in maniera forte senza un motivo apparente. Sembra infatti che laabbia detto la sua sul make up un po’ eccessivo della, e tanto è bastato a quest’ultima per inalberarsi. “Tu sei pazza, spero che esci stasera!” ha tuonato a un certo punto la new entry, che ha definito la collega “un’esaurita mentale”. Per tutta rispostaha dichiarato “Dio vede e provvede”, rinfacciando alla show-girl romana di aver fatto tanto per lei in passato e di non aver ricevuto in cambio neanche un minimo di riconoscenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Jessica “lecca” Alessandro Basciano: la reazione ...

