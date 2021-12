Francia: la fusione TF1-M6 mette in allarme il mondo televisivo (Di lunedì 27 dicembre 2021) 2022, l’anno di tutti i pericoli per i media Le Figaro, pagina 24, di E.R. Questo è il dossier dei media del 2022! Dall’annuncio del progetto di fusione tra i gruppi TF1 e M6 nel maggio 2021, il mondo dell’audiovisivo è in subbuglio. Il dossier è all’esame sia dell’Autorità della concorrenza che del CSA (l’Autorità pubblica francese per la regolamentazione dell’audiovisivo). L’Autorità della concorrenza dovrà decidere se l’operazione che riunisce due gruppi che controllano il 70% delle entrate pubblicitarie televisive in Francia può essere accettata. E, in caso affermativo, quali rimedi dovrebbero essere imposti al futuro gruppo per mantenere una concorrenza leale sul mercato. Da parte loro, TF1 e M6 sostengono che è necessario considerare non solo il mercato della pubblicità televisiva, ma anche il mercato più ampio che comprende la ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 dicembre 2021) 2022, l’anno di tutti i pericoli per i media Le Figaro, pagina 24, di E.R. Questo è il dossier dei media del 2022! Dall’annuncio del progetto ditra i gruppi TF1 e M6 nel maggio 2021, ildell’audiovisivo è in subbuglio. Il dossier è all’esame sia dell’Autorità della concorrenza che del CSA (l’Autorità pubblica francese per la regolamentazione dell’audiovisivo). L’Autorità della concorrenza dovrà decidere se l’operazione che riunisce due gruppi che controllano il 70% delle entrate pubblicitarie televisive inpuò essere accettata. E, in caso affermativo, quali rimedi dovrebbero essere imposti al futuro gruppo per mantenere una concorrenza leale sul mercato. Da parte loro, TF1 e M6 sostengono che è necessario considerare non solo il mercato della pubblicità televisiva, ma anche il mercato più ampio che comprende la ...

Francia: la fusione TF1-M6 mette in allarme il mondo televisivo TvZoom Francia: la fusione TF1-M6 mette in allarme il mondo televisivo Le Figaro, pagina 24, di E.R. Questo è il dossier dei media del 2022! Dall'annuncio del progetto di fusione tra i gruppi TF1 e M6 nel maggio 2021, il mondo dell'audiovisivo è in subbuglio. Il dossier ...

