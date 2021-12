(Di lunedì 27 dicembre 2021) La riforma fiscale comporterà una riduzione del prelievo di circa 264medi procapite (circa l'uno per cento del reddito disponibile) per 27,8 milioni di, pari a circa due terzi del ...

Advertising

fisco24_info : Fisco:Upb,vantaggio medio 264 euro per 27,8 mln contribuenti: Più vantaggi a redditi medio alti. Per poveri sostegn… - FArmillei : [THREAD] Archiviata la modifica aliquote e detrazioni IRPEF possiamo tornare a parlare di tutto quello che manca da… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Upb

Agenzia ANSA

E' quanto emerge da una microsimulazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio () dalla quale si evince che la riduzione di imposta in valore assoluto è maggiore nelle classi di reddito medio - ...Le osservazioni dell'mirano inoltre a ''evidenziare aspetti che richiedono un migliore coordinamento interno tra le varie linee di intervento prospettate dalla riforma''. Per quanto riguarda gli ...La riforma fiscale comporterà una riduzione del prelievo di circa 264 euro medi procapite (circa l'uno per cento del reddito disponibile) per 27,8 milioni di contribuenti, pari a circa due terzi del t ...Come cambiano le buste paga con l'intervento su aliquote e detrazioni: lo studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Due terzi della platea ha un ...