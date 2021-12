Fedez e Ferragni positivi al Covid: "Test ogni giorno e poi..." (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid. La coppia lo ha annunciato tramite queste stories Instagram: "Leo e Vittoria per ora sono negativi, l'importante è che loro stiano bene. Noi ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 27 dicembre 2021)e Chiarasono risultatial. La coppia lo ha annunciato tramite queste stories Instagram: "Leo e Vittoria per ora sono negativi, l'importante è che loro stiano bene. Noi ...

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - compare_toto : RT @fratotolo2: Gnooooooo!!! I testimonial dei vaccini!!! “La vita normale”!!! #Fedez #Ferragni - gioman73 : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid-19: Leone e Vittoria per ora stanno bene Ma tutti sti vipponi trivaccinat… -