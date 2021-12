Advertising

CorriereQ : Eitan: Riesame di Milano rigetta ricorso del complice del nonno -

Il Tribunale del Riesame di Milano ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza di custodia in carcere del gip di Pavia presentato dai legali di Gabriel Alon Abutbul, soldato di un'agenzia di contractor, complice del nonno di Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone.