Dirigente della Protezione civile arrestato in Puglia, nel video la consegna della tangente da parte dell’imprenditore (Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è un video che immortala il passaggio di denaro dall’imprenditore Luca Ciro Giovanni Leccese a Mario Antonio Lerario, ex Dirigente della Protezione civile della Regione Puglia. A documentare con immagini quella che secondo la Procura di Bari è la consegna di una tangente è una microspia piazzata dagli investigatori nella macchina di Lerario. Proprio a seguito di quella intercettazione audio-video i finanzieri hanno seguito il Dirigente e poi lo hanno arrestato in flagranza per corruzione. L’episodio risale alla mattina del 23 dicembre. Da quel giorno Lerario è in carcere. Ieri, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la misura cautelare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è unche immortala il passaggio di denaro dall’imprenditore Luca Ciro Giovanni Leccese a Mario Antonio Lerario, exRegione. A documentare con immagini quella che secondo la Procura di Bari è ladi unaè una microspia piazzata dagli investigatori nella macchina di Lerario. Proprio a seguito di quella intercettazione audio-i finanzieri hanno seguito ile poi lo hannoin flagranza per corruzione. L’episodio risale alla mattina del 23 dicembre. Da quel giorno Lerario è in carcere. Ieri, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la misura cautelare ...

