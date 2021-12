Dakar 2022 | un’edizione da non perdere moto edition

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Laè alle porte, e ci sembra di sentire già leche “si scaldano”. Dopo aver dato un’occhiata ai protagonisti delle auto, è il momento di spostare la nostra attenzione sui centauri. La classeciclistica si presenta con un parterre al top della forma, e non mancano i grandi nomi. Ma neanche i rookie delle meraviglie, i piloti in erba da tenere d’occhio.da non(auto: chi sono i big della classe? Il mercato ha riservato molte sorprese. La prima è che il vincitore del 2021, Kevin Benavides, ha “tradito” la Honda per passare a KTM. L’argentino difenderà il numero 1 su una “quattroemezzo” austriaca, ...

La pietraie e le dune, i 'plateau' e i 'uadi' della, la corsa del calendario internazionale ... Anche nella maratona dei motori nelc'è stato un cambio regolamentare vigoroso, come in Formula ...IN TV Riassunto giornaliero su Eurosport ed Eurosport Player Non è prevista la diretta televisivaAudi arriva alla Dakar 2022 con la nuovissima RS Q e-tron. Una vettura elettrica per Peterhansel, Sainz ed Ekström. Scopriamone i segreti alla vigilia della nuova edizione del rally raid più celebre a ...Il progresso sfida il deserto, c’è un’astronave che danza sulle dune. I Quattro Anelli di Ingolstadt gettano un masso nello stagno. Un po’ annoiati da qualche anno di ...