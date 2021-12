Dakar 2022 | Giniel de Villiers positivo al Covid-19 | a rischio la sua 19a partecipazione alla corsa più dura del mondo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche lanon è esente dall’incubo del-19. Pochi minuti fa, infatti, è arrivata la notizia della positività dideche, a questo punto, vede a fortela suagara piùdel, che scatterà il primo gennaio in Arabia Saudita, con la tappa Jeddah-Hail. Il pilota della Toyota Gazoo Racing, come riportato da motorsport.com, è risultatoal-19 prima della partenza verso l’Arabia Saudita. Il test a cui si era sottoposto nella giornata di lunedì ha dato esitoe, di conseguenza, il pilota sudafricano non ha potuto imbarcarsi in aereo con il resto della squadra, che ha dovuto noleggiare un ...

Non potevo non salutare la partenza del nostro centauro Paolo Lucci pronto per la. Ancora una volta i Castiglionesi a gennaio potranno tifare 'uno di noi', in questa competizione che non si disputerà più nei deserti africani, ma non per questo non sarà meno avvincente". ...La pietraie e le dune, i 'plateau' e i 'uadi' della, la corsa del calendario internazionale ... Anche nella maratona dei motori nelc'è stato un cambio regolamentare vigoroso, come in Formula ...Anche la Dakar 2022 non è esente dall'incubo del Covid-19. Pochi minuti fa, infatti, è arrivata la notizia della positività di Giniel de Villiers che, a questo punto, vede a forte rischio la sua parte ...TOYOTA GAZOO Racing parteciperà con un team di quattro vetture all'edizione 2022 del Rally Dakar. La squadra sarà di nuovo guidata dai vincitori del Rally Da ...