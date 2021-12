Da Welby a “Mario” | la lunga lotta per essere liberi di scegliere

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 2021 è stato un anno speciale per i diritti civili nel nostro Paese. La mobilitazione senza precedenti che si è creata attorno alla raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale ha dimostrato quanto le persone siano più avanti del ceto politico. Il diritto a non dover subire una sofferenza contro la propria volontà non riguarda solo una minoranza, come qualcuno vuole far credere, ma tocca ognuno di noi. Purtroppo però la politica dei partiti ancora non se n’è resa conto e - chissà - il referendum potrebbe avere anche l’effetto di aiutarla a tornare in contatto con le esigenze della società. Il 2022 inizierà con un passaggio importante: il giudizio di ammissibilità del quesito referendario in Corte Costituzionale. Ma se in questi anni siamo riusciti a conquistare diritti a tutela della libertà di scelta e dell’autodeterminazione, se oggi siamo pronti a difendere la volontà di ...