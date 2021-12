Crystal Palace-Norwich City | pronostico e possibili formazioni

(Di lunedì 27 dicembre 2021)cercheranno entrambe di riprendersi dalle deludenti sconfitte di Santo Stefano, quando si incontreranno martedì 28 dicembre in Premier League al Selhurst Park. Di conseguenza, entrambi rimangono in pessime condizioni, ma dovranno cambiare rapidamente le cose durante il frenetico programma festivo, mentre vanno alla ricerca dei tre punti solo 48 ore dopo. Il calcio di inizio diè previsto alle 16. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Nonostante la richiesta di posticipare la partita al Tottenham Hotspur il giorno di Santo Stefano a causa ...

Ieri, nel boxing - day del 26 dicembre, la netta vittoria sulper 3 - 0, arrivata a quattro giorni dopo la vittoria sul West Ham che aveva a sua volta seguito il pareggio contro il ...... e pur perdendo per strada altri protagonisti, positivi all'ultimo tampone prima di scendere in campo, come il tecnico delPatrick Vieira e il terzetto dell' Arsenal Cedric, Tomiyasu e ...Antonio Conte parla di nuovo dell’ Inter. Intercettato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Tottenham (3-0 al Crystal Palace nel Boxing Day), l'ex allenatore nerazzurro ha toccato di nuovo t ...Mercoledì 28 dicembre, alle ore 16, allo Selhurst Park di Londra, andrà in scena Crystal Palace - Norwich , gara valida per la ventesima giornata di Premier League 2021/2022 . I padroni di casa ven ...