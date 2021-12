Covid oggi Italia, Sileri: “Lockdown per non vaccinati? Non serve” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lockdown per non vaccinati? Non è necessario, per ora. Lo sostiene il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che, interpellato dall’Adnkronos, osserva: “Le restrizioni con il green pass rafforzato già esistono. Il crollo dei contagi, registrato in Germania con il Lockdown per i non vaccinati, riguarda la variante Delta+”. In Italia però molti invocano la soluzione che in Germania ha consentito di ridurre drasticamente i contagi da 74mila a 10mila in meno di un mese proibendo ai non vaccinati l’ingresso in negozi, cinema, ristoranti, teatri ed eventi culturali. “Ma lì è diverso”, spiega l’esponente M5S. “La Germania ha dovuto ricorrere al Lockdown per i non vaccinati a causa della crescita esponenziale della variante Delta con la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021)per non? Non è necessario, per ora. Lo sostiene il viceministro della Salute Pierpaoloche, interpellato dall’Adnkronos, osserva: “Le restrizioni con il green pass rafforzato già esistono. Il crollo dei contagi, registrato in Germania con ilper i non, riguarda la variante Delta+”. Inperò molti invocano la soluzione che in Germania ha consentito di ridurre drasticamente i contagi da 74mila a 10mila in meno di un mese proibendo ai nonl’ingresso in negozi, cinema, ristoranti, teatri ed eventi culturali. “Ma lì è diverso”, spiega l’esponente M5S. “La Germania ha dovuto ricorrere alper i nona causa della crescita esponenziale della variante Delta con la ...

